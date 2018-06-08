Bir yaya köprüsü de hamidiye mahallesine

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hamidiye ile Körpeşler Mahalleleri arasından geçen dere üzerine yaya köprüsü yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam da çalışmaları ve kurulan köprüyü yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çevredeki vatandaşlardan ilgi gören Başkan Dursun Ay “buradaki ihtiyacın farkındaydık. Yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla buraya böyle bir çözüm uyguladık. Görüyorum ki vatandaşlarımız da bu durumdan memnun, kendileri teşekkür ediyor. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum, Düzce Belediyesinin kendilerine hizmet etmek için var olduğunu bilmelerini istiyorum” dedi.