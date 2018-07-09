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09 Temmuz 2018 16:27

Bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

100 karayolu Çoban Kavşağı mevkiinde bisiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

09 Temmuz 2018 16:27


Kaza D-100 Karayolu Burhaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan R. G. idaresindeki otomobil S. A. idaresindeki bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken akaryakıt istasyonunda ki elemanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsünü tedavisinin yapılması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




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