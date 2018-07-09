Bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza D-100 Karayolu Burhaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan R. G. idaresindeki otomobil S. A. idaresindeki bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken akaryakıt istasyonunda ki elemanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsünü tedavisinin yapılması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.