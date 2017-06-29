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29 Haziran 2017 16:06

Bisiklet yolları Düzce’yi sarıyor

Düzce Belediyesi alternatif ulaşım sistemleri için gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bisiklet yolları Düzce’yi sarıyor

29 Haziran 2017 16:06

Şehir merkezinde yaygın olarak kullanılan bisikletler için özel olarak tasarlanan yan yolların yapımı devam ediyor.


Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde kullanılan alternatif ulaşım sistemlerinden en yaygın şekilde kullanılan bisikletler için bölünmüş yol yapımına devam ediyor. Özellikle yeni açılan yollarda yapımı süren yan yollarda bisikletler için kaldırımlar dışında özel alanlar bırakılıyor. Mavi renkle bölünen bisiklet yolları sayesinde bisiklet kullanıcıları daha güvenli ve kolay bir şekilde ulaşım sağlıyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada Atatürk Devlet Hastanesi çevresinde tamamlanan çalışmalarla birlikte yeni açılan bulvar ve caddeler üzerinde de bisiklet yollarının yapımına devam edileceği belirtildi.




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