Bıyık “Kan üretilemeyen şeydir”

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık ve MHP il teşkilatı Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'ın Düzce Şubesinde kan bağışında bulundular. İnsan hayatı açısından kanın önemine vurgu yapan Bıyık, tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılayı Türkiye'ye ve Dünya'ya sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünü aşılayan, insani konularda örnek olacak çalışmaların altına imza atan bir misyon ile çalışmalarına devam ediyor. Kızılay Haftası kapsamında MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık kan bağışında bulunarak örnek bir davranışın altına imza attı.

MHP Düzce Teşkilatının da destek verdiği etkinlikte ilk olarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Bıyık Kızılay Merkezinde gerekli evrakları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu. Burada yaptığı açıklamada Bıyık, “Kızılay'ın kan haftasını kutluyorum. En önemli söylemek istediğim şey Kızılay her zaman depolarında insan sağlığı. Sadece Kızılay haftasında değil yılın tüm günlerinde vatandaşlarımızı insanlığı kurtarma, kan vermeye davet ediyoruz. Bizlerde bu hafta münasebeti ile Türk Kızılay'ının her zaman yanında olduğumuzu bir daha göstermek istedik. Kan dünyada üretilemeyecek şeydir” dedi.