Bıyık sözünü tuttu; engelli çocuklar Düzcespor maçını izledi

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Kusursuz Kafe’de çalışan gençlere verdiği sözü yerine getirdi.
MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Kusursuz Kafe'de çalışan gençlere verdiği sözü yerine getirdi. Kusursuz Kafe çalışanları Düzcespor formalarıyla tribünlerde Düzcespor maçını izledi.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayları Erdoğan Bıyık ve Hilal Kaşkır, Kusursuz Kafe çalışanı engelli öğrencilerle tribünlerde maç izledi.
MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla kahvaltı programını yaptığı Kusursuz Kafe'de Kafe personeline isimleri yazılı Düzcespor formaları hediye etmişti. Aynı programda Bıyık kafe çalışanı engelli çocuklara “ Sizler Düzcespor maçına götüreceğim” sözünü vermişti.
Düzcespor'un Adıyaman 1954 spor ile oynağı maçta gerekli izinler alınarak tribünlerde yerini alan Kusursuz Kafe çalışanları Düzcespor'u gönüllerince destekledi.