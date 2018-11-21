Bıyık'ın DTSO ziyareti samimi görüntüleri ortaya çıkardı

Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler kapsamında MHP'den Düzce Belediye Başkanı Aday Adayı olan Erdoğan Bıyık, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Aynı zamanda DTSO Düzce Meclis Üyesi olan Erdoğan Bıyık'ı DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Erdoğan Bıyık, DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerine ikramlarda bulunması keyifli ve samimi anların ortaya çıkmasına neden oldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Tuncay Şahin, “Erdoğan Bıyık, bizlerin içinden çıkan, aynı meclisi paylaştığımız değerli bir kardeşimizdir. Aday Adaylığı sürecinde yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

DTSO'nun son dönemde ciddi bir başarı ivmesi kazandığına vurgu yaparak konuşmasına başlayan MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık ise, “Bizler burayı bir aile olarak görüyoruz. Mensubu olmaktan gurur duyduğum TSO'yau bu kez Belediye Başkan Aday Adayı olarak geldim. Bizlere vermiş olduğu desteği açık bir şekilde ifade eden Başkanımız ve Meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bizler hizmet etmek için yola çıktık. Derdimiz Düzce'ye hizmet etmek” şeklinde konuştu.