Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu

İstiklal Konferans Salonu’nda başlayan ve iki gün süren etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İkrime Orkan Uçar, Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Tuğba Sendeli, Topluluk olarak Biyomedikal Mühendisliği’nin adını duyurmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, yapmış oldukları özverili çalışmalarla seslerini Düzce Üniversitesi’nde ve ülkemizde duyurduklarını ifade etti. Kendilerine inandıkları sürece her işi başarabileceklerinin altını çizen Sendeli, sağlanan desteklerin devam etmesi halinde bölgeyi ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edeceklerini katılımcılarla paylaştı. Destek veren herkese teşekkür eden Tuğba Sendeli, Topluluk olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Tuğba Sendeli’nin açılış konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün 2015 yılında Düzce Üniversitesi’nde öğrenci alımına başladığını belirterek, bugün 186 öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına devam ettiğini ve Topluluğun ise, 2016 yılında kurulduğunu katılımcılarla paylaştı.

Bu bölümün dünyada geleceği parlak meslek gruplarından bir tanesi olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Eken, “Biyomedikal Mühendisliği gerek akademik alanda, gerek özel sektör ve kamuda gittikçe yükselen bir yıldız olmakla birlikte, üniversite adayları tarafından yoğun talep görmektedir. Elektrik-Elektronik, Makine, Bilgisayar, Mekatronik, Tıp, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi birçok disiplini içinde barındıran Biyomedikal Mühendisliği, Türkiye’de akademik olarak son 17 yılda büyük ivme kazanırken, aynı paralelde özel sektör ve kamuda da tanınırlığı her geçen gün katlanarak artmaktadır” şeklinde konuştu.

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İkrime Orkan Uçar, yaptığı konuşmasında; Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün 4 temel anabilim dalı olan; Biyomalzemeler, Biyoelektronik, Biyoenformatik ve Biyomekanik dallarından oluştuğunu açıklayarak, katılımcılara bölüm hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlanması gerektiğinin altını çizen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nin 15’i hastane,15’i kurum olmak üzere 30 öğrenciye staj imkanı sunduğunu belirterek yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Programın son açılış konuşmasını gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur ise yaptığı konuşmada Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün çok yeni bir bölüm olduğunu belirterek, geleceğin 10 meslek grupları içerisinde yer alacağını vurguladı. Biyomedikal alanında çalışanların teknoloji adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Uygur, insanların hayatına dokunarak, onların yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. Başarılı bir meslek hayatı için İngilizce’nin öğrenilmesi gerektiğini öğrencilere hatırlatan Prof. Dr. İlyas Uygur, programın herkes için faydalı olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından program davetli konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. Birinci günün ilk sunumunu Drager firma yetkilisi Bora Özdemiroğlu “Sağlıkta Gelecek ve Kariyer Planlaması” ile yaparken, Bayer teknik servis danışmanı Oğuz Sipahi “Radyolojik Çözümlemeler ve Biyomedikal Mühendisliğinde Kariyer”, Biyomedikal Mühendisleri Derneği Başkanı Uğur Cünedioğlu ve Dernek Üyesi Ömer Faruk Kuru ise; “Biyomedikal Mühendisliği İş Alanları ve Mezunların Durumu” adlı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda devam eden etkinliğin ikinci gününde açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Biyomedikal Mühendislerinin tıp dünyasının görünmez kahramanları olduğunu belirterek tıp alanında yapılan çalışmalarla insan ömrünün uzatıldığını ifade etti. Uzayan ömür süresince eskiyen organların yerine biyomedikal mühendislerinin geliştirdiği ürünlerin kullanıldığını ifade eden Şahin, programın herkes için yararlı geçmesini dileyerek etkinliğe emek veren herkese teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra ikinci günün ilk sunumunu, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Nanoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Numan Akdoğan, “Nanobiyoteknoloji ve Biyosensörler” başlıklı çalışmasıyla yaparken, GTÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Binay, “Biyoenformatik ve Genom Analizi”, Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çakır Hatır, “Moleküler Baskılanmış Polimerler ve Biyomedikal Uygulamaları” başlıklarında sunum gerçekleştirdiler. Günün son sunumunu yapan General Electric Healthcare firma yetkilisi Derya Akbaş ise, “Yeni Nesil Diagnostik Görüntüleme Metotları” adlı çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Proje Sorumlusu Dr. Aslı Astarcı, yaptığı konuşmasında, TTO’yu öğrencilere anlatarak, fikri sanayi mülkiyet hakları konusunda paylaşımlarda bulundu. Girişimci öğrencileri Düzce TTO’ya beklediğini söyleyen Dr. Astarcı, fikri olan herkese yardımcı olacaklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı.