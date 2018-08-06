Biyosistem Mühendisliği bölümü önemli kariyer olanakları sunuyor

Dr. Sevcan Öztemiz, yaklaşan tercih dönemi öncesinde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde ilk kez öğrenci kabul edecek Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili faydalı bilgiler paylaştı.

Son yıllarda, Ziraat Mühendisliğinin öneminin gittikçe arttığını belirten Prof. Dr. Sevcan Öztemiz; dünya nüfusunun artması, buna karşın tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ile azalması, nüfusun önemli bir kısmının kırsal kesimden şehirlere göç etmesi ve değişen iklim koşulları nedeniyle gelecekte en önemli sorunun, gıda temini ve beslenme olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Bu sebeplerle tarımın, bugün olduğu gibi gelecekte de stratejik konumunu hep koruyacak bir sektör olmaya devam edeceği tespitinde bulunan Prof. Dr. Öztemiz, “Milli gelire ve istihdama olan katkısı, endüstriye hammadde sağlaması, ihracattaki payı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeyi koruması ile tarım sektörü gelecek için büyük önem arz etmektedir. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Hızla gelişen bilgi ve teknolojinin tarımsal faaliyetlerde de kullanılması artık kaçınılmaz olmuştur. Bu, iyi bir Ziraat Mühendisliği eğitimi ile mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi büyümesine hızla devam ediyor

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda iki bölüme daha öğrenci alarak büyümeye hızla devam ettiğine dikkat çeken Öztemiz, ilk kez öğrenci kabul edecek Tarla Bitkileri Bölümü’ne 30 kontenjan, Biyosistem Mühendisliği Bölümü’ne ise 20 kontenjan ayrıldığını, nitelikli Ziraat Mühendisi yetiştirerek Ülkemiz tarımı için katma değerli çalışmalar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

İlk kez öğrenci alacak Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nün, geçmişten günümüze ziraatın Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Mekanizasyon bölümlerinin birleşmesi ile meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bölümün amacını; tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, tarımsal inşaat ve tarımda enerji kullanımının yanı sıra tarımda otomasyon, hassas tarım teknikleri, hasat sonrası teknolojileri, kırsal alanın geliştirilmesi, doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle dost, sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla verim artışı sağlayan uygun tarım teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve tüm bu konularda bilgi ve deneyime sahip mühendisler yetiştirmek şeklinde özetledi.

Tarımsal üretimde kullanılan her türlü yapı, tesis ve makine konusunda yetkinliğe sahip olacaklar

Biyosistem Mühendisliği öğrencilerinin; bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanabilen, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen ve grup çalışmasına yatkın bireyler olarak yetişeceğini söyleyen Prof. Dr. Öztemiz, mezunların tarımsal üretimde kullanılan her türlü yapı, tesis, makine, hayvan barınakları ve seraları projelendirebilen ve işletebilen, tarımsal sulama ve drenaj, arazi tesviyesi, toprak ıslahı ve enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr ve biyogaz) tarımsal alanda kullanımı ve yönetimi konularında yetkinliğe sahip olacaklarını dile getirdi.

Uygulamalı Çalışmalarla öğrencilere tasarım becerisi ve deneyim kazandırılacak

Nitelikli teorik derslerin yanında uygulamalı çalışmalarla öğrencilere tasarım becerisi ve deneyim kazandırılacağına vurgu yapan Öztemiz, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanmaya, araştırma yapmaya ve analitik düşünmeye yönlendirecek proje seçimi, grup çalışması, laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılacağı ve öğrencilere araştırmaya dayalı uygulamalı bitirme tezleri hazırlatılacağı bilgisini paylaştı.

Biyosistem Mühendisliği’nin, ekosistemlerin korunması konusunu, sürdürülebilir üretim yönünden ele almasından dolayı çevre mühendisliğinden ayrıldığını belirten Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, ayrıca organizmaların biyolojik yapıları ve biyokimyasal süreçleri konularına uzaklığından dolayı da, Biyoloji, Biyoloji Mühendisliği ve Biyomühendislik’ten farklılık gösterdiğine işaret etti. Biyosistem Mühendisliği bilim disiplininde, Makina Sistemleri Mühendisliği, Yapı Sistemleri Mühendisliği, Toprak ve Su Kaynakları Mühendisliği gibi anabilim dalları bulunabildiğini de ifade etti.

Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven öğrencilerin bu bölümü seçmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve mekanik yeteneğe sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci bireylerin daha başarılı olacakları değerlendirmesinde bulundu.

Biyosistem Mühendisliği bölümü çok geniş iş olanaklarına sahip

Bölümün iş olanaklarından da bahseden Prof. Dr. Öztemiz, “Biyosistem Mühendisliği mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev yapabilirler. Belediyeler, İl Özel İdareleri, peyzaj firmaları, kamu ve özel bankalar, tarıma dayalı kooperatifler, Tarım ve Orman Bakanlığı, arazi toplulaştırma firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, gıda ve tarım makineleri, sanayi tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı uluslararası şirketler, drenaj ve toprak ıslahı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, haritacılık ve uzaktan algılama üzerine çalışan firmalar, damla sulama, yağmurlama sulama ve peyzaj sulama firmaları, yenilenebilir enerji ile ilgilenen firmalar ile tarımsal yapılarla (sera, hayvan barınakları, yem siloları vs.) ilgili müteahhitlik firmaları iş alanları arasında sayılabilir.” şeklinde konuştu.

“Eğitim-Öğretim ve araştırmacı kadromuz, öğrencilerimize destek olacak ve onları ideallerine ulaştıracak”

Dr. Sevcan Öztemiz, “Tarımda üretim ve kaliteyi artırmak için yeni teknolojiler, üretim sistemleri ve mühendislik alanlarının devreye sokulması günümüzde kaçınılmaz olmuştur. Fakültemizde Biyosistem Mühendisliği bölümümüzün ilk kez öğrenci alacak olması bizleri umutlandırmıştır. Bu yolda öğrencilerimizin; iyi bir eğitim alabilmesi ve donanımlı, karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşıma sahip, yenilikçi, girişimci, hedef ve vizyonu olan genç mühendisler olarak mezun olabilmesi için Fakültemizin eğitim-öğretim ve araştırmacı kadrosu, öğrencilerimize destek olacak ve onları ideallerine ulaştıracaktır. Bu duygu ve düşünceler ile Ülkemiz tarımında rol almak üzere bu sene tercih yaparak Fakültemizde yeni başlayacak dinamik Ziraat Mühendisi adaylarımızı heyecanla bekliyor ve tüm öğrencilerimizin başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.