Boğaziçi iftarı Yeni Pazaryerinde yapıldı

Bu yıl 5. düzenlenen Boğaziçi Geleneksel İftar Yemeği Programı yeni pazaryerinde gerçekleştirildi. İftar programına AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, Belde Başkanı Korhan Kara, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Belediye ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve Belde halkı katıldı.

İftar programında konuşma yapan Belediye Başkanı İbrahim Ercan belde sakinlerinin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Boğaziçi’ne hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Çok çalışkan bir belediye başkanımız ve kıymetli bir belde başkanımız var. Uyum içinde çalışıyorlar. Biz 16 yıldır Boğaziçi’nden çok güzel destek aldık. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde de sizlerden aynı desteği bekliyoruz. Bu seçim ülkenin beka seçimidir” dedi.

İftar programının ardından Boğaziçi Belediyesinin bahçesinde vatandaşlarla hasbihal eden Keskin, Ballar Mahallesine geçerek vatandaşlara seslendi. 24 Haziran seçimlerinde Boğaziçi Beldesinden en yüksek oy oranını beklediğini kaydeden Keskin, üçüncü sıra milletvekili adayı Dr. Numan Çabuk’un bölgenin insanı olması nedeniyle beldenin bu farkı ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Ballar mahallesi sakinlerinden söz alan Keskin, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.