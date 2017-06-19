Boğaziçi iftarına yağmur engel olmadı

Boğaziçi halkı iftar yemeğini hep birlikte yedi.

Bu yıl 4’üncüsünü düzenlenen Boğaziçi Geleneksel İftar Yemeği Programı yağan yağmura rağmen geniş bir katılımla Belediye Hizmet Binası bahçesinde gerçekleştirildi. İftar programına AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, Belde Başkanı Korhan Kara, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Belediye ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Dursun Çakır, Konuralp Jandarma Karakol Komutanı J.Kd. Bçvş. Harun Çağlar, Düzce Eski Milletvekili Necmi Hoşver, Eski Belediye Başkanı Ali Soyer, kurum müdürleri, üniversite öğretim üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve Belde Halkı katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir meclis çalışmalarından dolayı yapılan halk iftarına katılamayacaklarını telgrafla bildirdiler.

İftar programında konuşma yapan Belediye Başkanı İbrahim Ercan ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin belde sakinlerinin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı.