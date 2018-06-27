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27 Haziran 2018 15:26

Boğaziçi pazaryeri hizmete girdi

DÜZCE(İHA) – Boğaziçi Belediyesi tarafından beldede yapılan kapalı pazaryeri hizmet vermeye başladı.

Boğaziçi pazaryeri hizmete girdi

27 Haziran 2018 15:26

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, pazarcı esnafını gezdi bol kazançlar diledi.


Boğaziçi Beldesinde her hafta çarşamba günleri faaliyet gösteren halk pazarı, yeni kapalı pazaryerinde kurularak halka hizmet vermeye başladı.


Belediye Başkanı İbrahim Ercan, yeni kapalı pazaryerimizde faaliyet göstermeye başlayan esnaflara hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bol kazançlar diledi.


Vatandaşlarda Pazar yerinin kapalı olmasının daha güzel olduğunu “Kışın yağmur ve kardan yazın ise güneşten korur. Rahat bir şekilde alışveriş yaparız” dediler.




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