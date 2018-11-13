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Boğaziçi'nde asfalt çalışması sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi Beldesi yaklaşan kış öncesi asfalt çalışmalarına hız verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesi yaklaşan kış öncesi asfalt çalışmalarına hız verdi. TOKİ konutlarında asfalt çalışması sürüyor.


Boğaziçi Belediyesi ekipleri Kurbantepe TOKİ bağlantı yolunda asfalt kaplama çalışması yapılıyor. Belediye başkanı İbrahim Ercan'da çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.


Belediye Başkanı İbrahim Ercan, “TOKİ konutları güzergahında başlatılan kanalizasyon çalışması tamamlanarak yolun asfalt kaplama işine geçildi. Halkamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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