Boğaziçi’nde ki futbol sahası inşaatı sürüyor

Dereci, tesislerin en kısa sürede bitmesi için takiplerini sıklaştıracağını belirtti.

Düzce’nin ilçelerinde futbol sahaları ile ilgili çalışmalar sürüyor. süren Boğaziçi Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Soyunma Odaları, 250 kişi kapasiteli tribün ve tel örgü sistemi iş bitim 19 Eylül 2018 tarihinde tamamlanması ön görülüyor. Ayrıca yapımı devam tesislerden, Akçakoca ilçesinde Yalı mahallesinde Spor Genel Müdürlüğü yatırım planlamaları doğrultusunda yapılan bin kişilik spor salonunda sona yaklaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından 09 Haziran 2016 tarihinde ihalesi yapılan 23 ağustos 2018 tarihinde iş bitimi planlanan Akçakoca Spor Salonu’nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90 oranına ulaştı.

Düzce’ye bağlı Gölyaka ilçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odası, tribün, tel örgü yapım işi sona ermiş olup geçici kabul aşamasına gelmiştir.

Çilimli ilçesinde bulunan doğal çim yüzeyli futbol sahasının artık tamamen ömrünü tamamladığı ve yenilenmesi gerektiği gerektiği ön görülüp söz konusu sahanın sentetik çime dönüştürülerek soyunma odaları, tribün ve aydınlatma sistemi yenileme işi ise 24 Ekim 2018 tarihinde bitecek.

Çilimli ilçesinde bulunan ve yapımı tamamlanan sentetik çim yüzeyli mini futbol sahasına soyunma odaları ise yapımı sürürken fiziki gerçekleşme yüzde 99 oranında olup geçici kabul aşamasına geldiği bildirildi.