Bölge müdürü çalışmaları yerinde inceledi

Bölge Müdürü Öner Özgür, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile birlikte TEM Otoyol bağlantısında devam eden çalışmaları inceledi.

Düzce şehir merkezi ve TEM Otoyol bağlantısında devam eden çalışmaları inceleyen ikili 12 Kasım'da yapılacak açılış için yatırımın hız kazandığını belirtti. Başkan Dursun Ay incelemeler sırasında bağlantı yolunun yanı sıra hizmete sunulması ile şehir merkezini TEM bağlantısına entegre edecek şehir içi yolların da durumu hakkında Özgür'ü bilgilendirdi. Başkan Ay yaptığı açıklamada, “ Bölge Müdürümüz Öner Özgür ile çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Yolu araç trafiğine açacağımız tarih çok yaklaştı. Çalışmalar çok hız kazandı ve o güne yetişecek, son düzenlemeler yapılıyor. 12 Kasım tarihinde vatandaşlar inşallah bu yolu kullanmaya başlayacak. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.