Bölgesel kalkınmada Apitruzim sektör olacak

Öğrenci guruplarının yanı sıra Zonguldak Ereğli’den arıcı ve çiftçilerden oluşan bir grup, turizm şirketleri aracılığı ile DAGEM’e ziyaretler düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, son yıllarda toplumun arıya bakış açısının değiştiğini ve arının bal yapmaktan öte çevre ve toplum için ne kadar önemli olduğunun farkına varıldığını ifade etti. Özellikle son iki yıldır ilk ve ortaöğretim okullarında öğretmenler ve öğrencilerin bal arıları ile ilgili projelere ağırlık verdiğini belirten Kekeçoğlu, bu noktada DAGEM’e orta öğretim okullarından sıklıkla grup ziyaretleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl ziyaretlerin turizm şirketleri aracılığı ile yapıldığına işaret eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, günübirlik yapılan ziyaretlerde katılımcıların kısa bir eğitim aldıktan sonra arıları hem kovan içerisinde, hem de laboratuvarda mikroskop altında incelediğini, ballı bitkilerin dikimi ve ballı-propolisli sabun yapımı gibi hususlarda DAGEM’in konusunda uzman personellerinden eğitimler alarak bilimsel içerikli ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretlerin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında apiturizmi yaygınlaştırmaya çalıştıkları bu dönemde kendilerine hem yeni fikirler, hem de yeni işbirlikleri kurma şansı verdiğini dile getiren DAGEM Müdürü Meral Kekeçoğlu, gelen turizm firmaları ile apiturizmi yaygınlaştırmaya yönelik yeni anlaşmalar yaparak, bölgesel kalkınma amaçlı yeni bir sektör oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, “Artık apiturizm, hem doğa turizmi ve hem de sağlık turizmi kavramlarının yanında Düzce için de yeni bir sektör olarak yerini alacak. Düzce doğal güzellikleri, şelaleleri ve gen kaynakları ile turizm açısından son derece avantajlı bir konumdadır. Bu nedenle özellikle apiterapinin de içerisinde yer aldığı sağlık turizmi açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. DAGEM olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında apiterapi ve apiturizm faaliyetlerini yaygınlaştırma çalışmalarımıza başladık. Çok yakında KOAH ve astım hastalarının ormandaki kovan havasında şifa bulması için gerekli çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.