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07 Temmuz 2018 11:38

Bölgesel UR-GE çalışmalarımız hızla devam ediyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın da dahil olduğu, 7 bölge Ticaret ve Sanayi Odası’nın dahil olduğu, tekstil, metal, orman ürünleri ve gıda sektörlerinde kümelenme çalışmaları hızla devam ediyor.

Bölgesel UR-GE çalışmalarımız hızla devam ediyor

07 Temmuz 2018 11:38


Kümelenme çalışmaları kapsamında hazırlanan ‘Batı Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odaları UR-GE Proje’ başvuruları oda başkanlarının imzasına sunulmaya başlandı.


İlk imza Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin tarafından atıldı. Proje Sorumlusu firma yetkilisi İhsan Serdar Demirbilek 7 ayrı odada bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Oluşturulan sektör kümeleri için potansiyel diğer üye firmalar bizzat Serdar Bey tarafından ziyaret edilecek ve projenin sağladığı avantajlar konusunda bilgilendirilecek. Küme çalışmalarına katılmak isteyen firmalar başvurabilecek.




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