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20 Haziran 2017 20:15

Bolu Dağı trafiği felç oldu

TEM otoyolunda yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikametine Kaynaşlı turnikelerinden kapatılarak trafik D-100 Karayolu Bolu dağına verildi.

Bolu Dağı trafiği felç oldu

20 Haziran 2017 20:15

Yoğun trafiği kaldıramayan Bolu Dağı’nda trafik durma noktasına geldi kilometrelerce kuyruklar oluştu.


Anadolu’nun en önemli geçiş noktalarından olan D-100 Karayolu Bolu Dağı’nda uzun araç konvoyları oluştu, trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolu Ankara istikametine Kaynaşlı Abant turnikeleri arasında yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimine verildi. Bolu Dağı yoğun trafiği kaldıramayarak uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran trafikte daha fazla ilerleyemeyen tonajlı kamyonların sürücüleri iftarlarını yol kenarlarında yaptılar.


Sürücüler, trafik nedeniyle yol kenarında beklediklerini belirterek “Yoğun trafik nedeniyle dur-kal yapamıyoruz. Araçlarımız tonajlı olduğu için hem mazotu fazla yakıyoruz hem de trafik açısından tehlikeli oluyor. Kaza olma olasılığı oluyor. Bu sebeple araçlarımızı yol kenarına çektik trafiğin açılmasını bekliyoruz. Trafik açılana kadar mecburen burada bekleyeceğiz” dediler.


Karayollarındaki çalışmanın bayram öncesinde tamamlanması bekleniyor.




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