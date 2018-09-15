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Bolu Dağında iki otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) –Düzce D100 Karayolu Bolu dağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.


Trafik kazası Bolu Dağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim T. idaresindeki otomobil arıza yapınca yolun kenarına çekti. Adem Ö. idaresinde ki ticari taksi otomobile arkadan çarptı çarpmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken ticari takside bulunan Tarık G. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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