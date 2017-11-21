Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 santime ulaşırken kar lastiği takmayanlar ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı Bakacak ve Karanlık dere mevkiinde kar yağışı etkili olurken karayolları ekipleri yolu açık tutmak için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yolu tedbirsiz çıkanlar zorlandı

Meteorolojinin günler öncesinden duyurmasına rağmen kar lastiği takmayanlar trafikte zorlandı. Bazı araçlar kayarken bazı araç sahipleri de yol kenarına araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı. Yetkililer araç sürücülerini kar lastiği takmaları ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi.