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21 Kasım 2017 10:12

Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

21 Kasım 2017 10:12

Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 santime ulaşırken kar lastiği takmayanlar ilerlemekte zorlandı.


Kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı Bakacak ve Karanlık dere mevkiinde kar yağışı etkili olurken karayolları ekipleri yolu açık tutmak için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.



Yolu tedbirsiz çıkanlar zorlandı


Meteorolojinin günler öncesinden duyurmasına rağmen kar lastiği takmayanlar trafikte zorlandı. Bazı araçlar kayarken bazı araç sahipleri de yol kenarına araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı. Yetkililer araç sürücülerini kar lastiği takmaları ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi.




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