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07 Ocak 2017 10:49

Bolu Dağında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

07 Ocak 2017 10:49

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı trafiği kapadı. Karayolları ekipleri sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından ola Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor. Geceden bu yana aralıklar şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışı en çok tırları etkiliyor. Bolu dağına çıkmaya çalışan tırlar yolda kalınca trafik durma noktasına geliyor. Bolu Dağı Heyelan mevkiinde yolun ortasında kalan tır trafiği durdurdu. Sürücü yolun ortasında zincir takmaya çalıştı.
Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.



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