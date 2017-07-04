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04 Temmuz 2017 19:21

Bolu Dağı’nda trafik kazası: 2 yaralı

Düzce D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı’nda trafik kazası: 2 yaralı

04 Temmuz 2017 19:21


Kaza D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ekrem Ş. idaresindeki 55 ES 160 plakalı otomobil ile Fevzi Ö. idaresindeki 14 DD 142 plakalı otomobil ve bir kamyon Kaynaşlı mevkiinde kaza yaptı. Kazada 55 ES 160 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan Yunus B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Düzce’de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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