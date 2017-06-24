Tem Otoyolu Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği yaşanıyor. Bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler yoğunluğa neden oldu. Tem otoyolunun İstanbul-Ankara istikameti viyadükler mevkiinde yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bolu Dağı Tüneline girmeden yaşanan yoğun trafik nedeniyle araçlar 20 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Arıza yapan araçlar da otoyolun sağ şeridinde beklerken trafiği olumsuz etkiliyor. Trafik ve karayolları ekipleri yolun kapanmaması için önlemlerini artırdı.