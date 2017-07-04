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04 Temmuz 2017 15:39

Boludağı Tem Otoyolu Ankara istikameti 10 gün trafiğe kapatıldı

Tem Otoyolu Boludağı Ankara istikameti 10 gün süreyle yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Boludağı Tem Otoyolu Ankara istikameti 10 gün trafiğe kapatıldı

04 Temmuz 2017 15:39


Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Boludağı’nda Tem Otoyolu’nun Kaynaşlı gişeleri ile Abant gişeleri arası yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 trafiğe kapatıldı. Özellikle Boludağı tünelinde bakım çalışması yapılacağı öğrenildi. Ulaşım D-100 Karayolundan sağlanıyor. Yolun kapandığından haberi olmayan bazı sürücüler girilmez tabelasının yanına kadar gelerek geri dönmek zorunda kaldılar. Ankara istikametinin trafiğe kapanmasının ardından trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.




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