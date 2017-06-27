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27 Haziran 2017 18:35

Boludağı’nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı’nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu başlarken, Boludağı’nın Düzce tarafındaki İstanbul istikametinde yaşanan araç yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Boludağı’nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

27 Haziran 2017 18:35


Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere tatil beldelerine ve memleketlerine giden tatilciler dönmeye başladı. Ancak havaların ısınması ile birlikte yıllık izinlerini bayram tatiline denk getiren tatilcilerin geri dönmemesi karayolunda arife gününe göre trafiğin yoğun ancak rahat ilerlemesine neden oldu. Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu güzergahı olan Boludağı’nda da trafik arife günü yoğunluğuna nispeten akıcı. Herhangi bir sorunun yaşanmadığı TEM Boludağı Düzce tarafında İstanbul istikametine küçük araç yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.




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