Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:23

Bonzai ile yakalandılar

Bonzai ile yakalandılar

30 Aralık 2016 16:23

Düzce’nin Çay Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran polisler araçta bulunan 4 kişinin üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda yaklaşık 80 gram bonzai geçirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kentte uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Çay Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran polisler şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda satışa hazır bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların kullandığı araçta yapılan incelemelerde ise yine aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış bonzai maddesi geçirildi. 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu ile mücadele sürecek
Emniyet yetkilileri sivil toplam örgütleri ve vatandaşların desteğiyle uyuşturucu temizleninceye kadar mücadele edeceklerini bildirdiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç