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Bordür ve kaldırım onarım çalışmaları hızlandırıldı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki tüm mahallelerde, bordür ve kaldırım onarım çalışmalarını hızlandırdı.


Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Spor Sokak ve Çamköy Mahallesi'nde onarım ve tamirat gerektiren sokaklarda çalışma yürütüyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgularken, her zaman Düzcelilerin rahat ve huzurlu bir ilde yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

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