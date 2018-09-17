Bordür ve kaldırım onarım çalışmaları hızlandırıldı

Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Spor Sokak ve Çamköy Mahallesi'nde onarım ve tamirat gerektiren sokaklarda çalışma yürütüyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgularken, her zaman Düzcelilerin rahat ve huzurlu bir ilde yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.