Bu defa gazeteci Kılıçdaroğlu'ndan adalet için yola çıktı

Daha önce CHP Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu Murat Başbay isimli gazeteci CHP'li belediyenin haberlerinden dolayı açtığı mahkemelerden bıkarak “Herkes İçin Adalet” yürüyüşüne başladı. İstanbul'dan yürüyerek yola çıkan gazeteci Murat Başbay, Düzce'ye ulaştı.

CHP'li Bakırköy Belediyesi ve Adalar Belediyesi ile ilgili yaptığı haberlerde kullanılan 'karikatürlerden' dolayı, belediye başkanlarının şikayeti üzerine hapis ve para cezasına çarptırılan gazeteci Murat Başbay, CHP Genel Merkezi'ne kadar sürecek "Herkes için Adalet" yürüyüşü yapıyor.

Hakkında 50 suç duyurusu yapıldığını ve 13 davanın devam ettiğini belirten Başbay, haberleri yayımladığı internet sitesinin iki kez yayın durdurma cezası aldığını, iki haberinden dolayı hapis ve para cezası aldığını söyledi. Kemal Kılıçldaroğlu'nun kişiye özel adalet için yola çıktığını da belirten Başbay şöyle devam etti: "İşin en trajikomik yanı ise, haberlerin içeriğinden değil de kullandığımız karikatürlerden dolayı yargılanıyorum. Hiçbir siyasi destek almadan, sadece 'Adalet'in herkes için bir gün lazım olacağını anlatmak gayesiyle başladığım yürüyüşümü CHP Genel Merkezi önünde bitireceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan gelirken yanında getirdiği eksik 'Adalet' anlayışını geri götürüp kendisine iade edeceğim. Bir kesim için değil, herkes için adalet diyorum” dedi.

“Haber sitem iki defa kapatıldı”

Hakkında 50 suç duyurusu 13 dava olduğunu belirten Başbay, “Kendi gazetecisi için yürüyüş yapan Kemal Kılıçdaroğlu yine kendi belediyeleri Bakırköy ve Adalar Belediye başkanlarının benim hakkımda açmış oldukları 50 tane suç duyurusu 13 tane dava ve bu davalardan mütevellit bir hapis cezam var, para cezasına çarptırıldım diğerlerinden de beraat ettim. Biz bu yürüyüşte diyoruz ki evet adalet ama herkes için adalet olsun. Adalet sadece size dokunanı değil herkes için adalet herkesin haklarını savunacağız. Yürüyüşümüz Ankara CHP Genel Merkezinin önünde noktalanacak” diye konuştu.

“Haberlerden değil karikatürlerden yargılandım”

Yaptığı haberlerden değil haberin içinde yer alan karikatürlerden ceza aldığını belirten Başbay, “Tek haber gazetesinde yaptığım haberlerden dolayı değil haberlerin içinde kullandığım karikatürlerden dolayı maalesef yargılandım. CHP'li Adalar ve Bakırköy Belediyesi bir anlamda karikatür düşmanı olduklarını da göstermiş oldular. Haberlerin içeriğinde rüşvet var, yolsuzluk var, hırsızlık var, yanlış yapılan işler var, FETÖ ile bağlantılar var, belediyelerin FETÖ'ye para aktarımları var. Bununla ilgili belgeleri koyuyoruz ortaya ama maalesef görüyoruz ki bunlar yargıyı ve belediye başkanlarını pek enterese etmiyor sadece ve sadece haberlerde kullandığım karikatürler onları son derece rahatsız ediyor yani mesela Adalar Belediyesi'ne Kayyum diye bir haberimiz vardı. Bu haberden dolayı gazetem kapatma cezası aldı. Yine Bakırköy ile ilgili bir haberim de yine kapatma cezası aldım” dedi.

Murat Başbay'ın, 15 Kasım'da Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde olması planlanıyor.