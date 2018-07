Bu yıl ilk kez öğrenci alacak

Öğr. Üyesi Fatma Keçeli önemli açıklamalarda bulundu.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nın yazılı anlatım biçimlerin tümünün incelendiği, dramatik estetiğin temel ilke ve öğelerinin öğretildiği, tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapan, bütünüyle kuram ve eleştiri eğitimine odaklanan bir bilim dalı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli, programın amacını; “Ülkemiz tiyatrosunun uluslararası alanda tanınması ve tiyatro teorisi ve eleştirisi alanının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacak; entelektüel, yaratıcı tiyatro teorisyenleri, eleştirmenleri ve dramaturgları yetiştirmeyi hedeflemektedir” biçiminde açıkladı.

Merkezi atama ile öğrenci alınacak

Programa ÖSYM’nin yapacağı merkezi atama sistemi ile öğrenci alacaklarını ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, bu bölümü seçecek öğrencilerin; eleştirel düşünme ve yazma becerilerinin, entelektüel kapasitelerinin gelişmiş olması gerektiğini belirtti. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nın; tiyatro sanatı, tiyatro kuramı ve dramaturji alanındaki güncel gelişmeler düşünülerek hazırlanmış bir program olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli, Düzce Üniversitesi’nde eğitim alacak öğrencilerin, alanında yetkin öğretim elemanları eşliğinde, program hakkındaki gelişmeleri izleme olanağını elde edeceklerini ifade etti. Ayrıca Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde, başka sanat dallarında eğitim veren, diğer bölümlerle yakın etkileşim içinde olacaklarını vurgulayan Keçeli, öğrencilerin farklı disiplinlerden beslenerek eğitim alma imkanı bulacaklarını da sözlerine ekledi.

“Düzce, oldukça zengin, canlı bir tiyatro yaşantısına sahip iki büyük şehrin tam ortasında”

Sanat eğitimi almak isteyen öğrencilerin genellikle metropollere ve onun olanaklarına yakın olmak istediklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Keçeli, “Haklı bir tarafı var bu isteklerinin; alanlarıyla ilgili gelişmeleri anbean takip edebilmek için. Düzce, İstanbul ve Ankara’ya 2,5 saat mesafede. Oldukça zengin, canlı bir tiyatro yaşantısına sahip iki büyük şehrin tam ortasında. Belki de en büyük avantajımız bu. Şehir olarak; hem metropolün hızından, kimi zaman yorucu olan uyaranlarından uzağız, hem de dilediğimiz zaman olanaklarından yararlanabilecek kadar da onlara yakınız. Oldukça yoğun bir okuma programıyla karşı karşıya kalacak olan bölüm öğrencilerimiz için; sakin ve yavaş bir şehir olan Düzce’nin; yemyeşil açık bir kütüphane işlevi göreceğini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çağın gereklerine uygun mezunlar yetiştireceğiz”

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nın öğrencilere; tiyatro sanatının estetik ve bilimsel yönüne ilişkin kuramsal ve pratik bilgiyi harmanlayarak düşünebilme, düşüncelerini yenilikçi bir biçimde aktarabilme yetisi kazandıracağını söyleyen Fatma Keçeli, bu programdan mezun olan öğrencilerin çağın gereklerine uygun, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapabilme becerisini de kazanmış olacaklarını vurguladı.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı programını seçecek aday öğrencilere önemli önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Keçeli, “Aday öğrencilerimizi, 4 yıllık programımızda, epey zengin ve çeşitli bir okuma külliyatı bekliyor. Bu yüzden bolca okumalarını, sanatın ve yaşamın gündemini izlemelerini tavsiye ediyoruz. Programımızın temel amacı, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, soru soran, analiz edebilen öğrenciler yetiştirebilmek. Bu yüzden; onları zorlu; ama oldukça keyifli bir öğrenme yolculuğu bekliyor olacak” dedi.

Mezunların iş olanakları

Mezuniyet sonrası iş olanaklarından da söz eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, mezunların; devlet ve şehir tiyatrolarında, özel tiyatrolarda, televizyon ve radyo kanallarında dramaturg, eleştirmen ve program koordinatörü olarak çalışma olanağı bulabileceklerini belirterek, aynı alanda ya da benzer alanlarda akademik kariyerlerine de devam edebileceklerini ifade etti.

Yaşamdan haz almak ve tüm bir insan olabilmek için sanatın her zaman olması gerektiğini vurgulayan Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli, “İnsan hayatı sadece yeme, içme, barınma gibi temel gereksinimlerden oluşmaz. İnsan her çağda ve her toplumda sanat üretmiş ve yapılanın adına sanat denmeyen günlerde bile bundan estetik haz almıştır. Tiyatro sanatı da bunlardan biridir. Öğrenci adaylarımızı; yaşamı, kendilerini, tiyatroyu ve sanatın başka alanlarını keşfetmeleri için bölümümüze bekliyoruz.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.