Bu yıl ilk kez öğrenci alacak

Öğr. Üyesi Şerif Canbay, açıklamalarda bulundu.

İktisat Bölümü’nün temel amacının, ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda görev yapacak bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini sağlamak olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve donanımlı bireylerin iş yaşamına kazandırılması için çalıştıklarını ifade etti. Belirtilen amaca ulaşmak için bir yandan öğrencileri sağlam bir teorik altyapı ile donatarak onlara güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama gibi kabiliyetleri kazandıracaklarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, kriz anında çözüm yollarını arama ve bulma yeteneği kazandırma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Bu gayretin yanında Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmelerin de öğrencilere aktarılacağını söyleyen Şerif Canbay, böylece öğrencilerin farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analiz yapma yeteneklerinin gelişmesinin sağlanacağını dile getirdi.

“Küresel ekonomileri anlayan yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nün başta Türkiye olmak üzere küresel ekonomileri anlayan yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, öğrencilerin mevcut sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler olacaklarını belirtti. Ayrıca bu doğrultuda geliştirilen İktisat lisans programına dahil olan öğrencilerin, aktif öğrenme süreçlerinde edindikleri perspektif ve birikim ile iktisat alanındaki olguları analiz edebilme yetisine sahip olacaklarını da sözlerine ekledi.

“Analitik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlıyoruz”

Bölümün Düzce Üniversitesi’ndeki müfredat ve uygulama içeriklerinden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, “Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü olarak öğrencilerimize lisans düzeyinde ekonomi biliminin temelini oluşturan mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin eğitimini veriyoruz. Bunun yanı sıra ekonomik alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri amacıyla, matematik, istatistik, ekonometri gibi derslerle yeterli bir altyapı sağlamayı; seçmeli iktisat dersleriyle ve ekonomi eğitimini tamamlayıcı nitelikteki işletme, muhasebe, hukuk gibi derslerle de analitik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim programımız sayesinde mezun öğrencilerimiz karşılaştıkları ekonomik olguları analiz ederek yorumlama yeteneğine sahip olurlar” şeklinde konuştu.

“Demokratik bir eğitim anlayışını benimsiyoruz”

Araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, genç ve dinamik akademisyen kadro yapısıyla Düzce Üniversitesi’nin diğer üniversitelerden daha avantajlı olduğuna dikkat çekti. Düşünce özgürlüğü ve kurumsal özerkliğe bağlı kalmak kaydıyla demokratik bir eğitim anlayışını benimsediklerini dile getiren Canbay, her türlü fikrin özgürce dile getirme serbestisinin sunulabileceği bir esnekliğin bölüme özgü bir tutum olacağını ifade etti.

“Girişimci ve çalışmaya istekli öğrenciler tercih etmeli”

İktisat bölümünde eğitim almak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları gerektiğini belirten İktisat Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, “Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Bölümümüzü özellikle uluslararası ticaret, bankacılık, sigorta, finans, marka yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, enerji, sağlık, ulaştırma, haberleşme ve denetim gibi alanlardaki şirketlerde çalışmak isteyenler tercih edebilir. Ayrıca kariyer yapmak isteyen, aldıkları iktisat eğitimini girişimci bir ruhla birleştirerek kendi iş projelerini hayata geçirmeyi arzu edenlerin de bu bölüme gelmelerini tavsiye ederim. Bunların yanında Merkez Bankası, Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kamu kurumlarında veya Borsa İstanbul ve benzeri kuruluşlarda çalışmayı düşünen ve ilgili alanda yurt içinde veya yurt dışında daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya istekli öğrencilerin iktisat bölümünü tercih etmelerini öneririz” dedi.

“İş olanakları oldukça fazla”

Bölümün iş olanakları hakkında da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Canbay, iktisat bölümlerinden mezun olanların iş gücü piyasasında "iktisatçı" olarak görev aldıklarını ve İktisat Bölümü mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânlarının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.

İş olanakları arasında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği gibi çeşitli üst düzey kamu kuruluşlarının bulunduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, bunlara ilaveten, ilgili bakanlıklar ve araştırma merkezlerinde iktisat mezunlarının direktör, uzman veya araştırmacı gibi çeşitli kariyer olanaklarının da yer aldığını ifade etti.

Kamu ve özel bankalar ile finans kuruluşlarında da öncelikli olarak iktisatçıların tercih edildiğini söyleyen Canbay, “İktisat mezunları serbest muhasebeci ve mali müşavirliğin yanı sıra yerli ve uluslararası firmalarda yönetici veya ekonomist olabilmekte ya da bu firmaların muhasebe ve finansman bölümlerinde çeşitli görevler alabilmektedir. Ayrıca, ilgili sınavlarda başarılı olmaları halinde idari hâkim ve kaymakamlık görevlerinde bulunabilmektedir. İktisat bölümünden mezun olanların bir kısmı ise aile şirketlerinde çalışmayı veya kendi işini kurmayı tercih etmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenler akademik kariyer yaparak akademisyen olabilme imkanına da sahiptir” dedi.

“Evrensel ve eleştirel düşünceye sahip entelektüel bireyler yetiştirmeyi ilke edindik”

Bölüm olarak, iktisat eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde, önde gelen eğitim kurumları arasında yer almayı öncelik saydıklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, “Bölümümüz, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra disiplinler arası anlayışla yapacağı yenilikçi araştırmalarla iktisat bilimine özgün katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz, kamu ve özel sektör etkileşimi çerçevesinde ekonominin işleyiş mekanizmasını özümsemiş, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, girişimci ruhlu, beceri düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programımız, mezunlarının ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olmanın ötesinde bir bilim olarak iktisadın sorunlarını kavramış, disiplinler arası düşünebilen, evrensel ve eleştirel düşünceye sahip entelektüel bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.