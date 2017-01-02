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02 Ocak 2017 13:28

Buzlu yollar tuzlanıyor

Buzlu yollar tuzlanıyor

02 Ocak 2017 13:28

Düzce Belediyesi, buzlanma ve don olaylarına karşı yollarda tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.
Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışı olduğu günlerde bile şehir içindeki yolları sürekli açık tutarken, bir yandan da soğuk hava koşullarında buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Don ve buzlanma olaylarının önüne geçmek için Düzce Belediyesi ekipleri gece gündüz görev yapıyor. Taşıtlar için adeta gizli bir tehlike arz eden buzlanma ve don olaylarında vatandaşların sorun yaşamaması için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilirken asfaltın da bozulmaması sağlanıyor.



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