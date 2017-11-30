Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 15:24

Cadde ve bulvarlarda bakım çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi muhtelif cadde ve bulvarlar üzerinde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Cadde ve bulvarlarda bakım çalışmaları sürüyor

30 Kasım 2017 15:24


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belli noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile yolun bakım ve onarım işlemlerini de tamamladı. Birkaç farklı noktada aynı anda devam eden çalışmalar kapsamında Kuzey Çevre Yolu üzeri AFAD kavşağı mevkiinde de asfaltlama işlemi yapıldı. Ekipler, planlanan çalışma programı kapsamında çalışmaların hava şartlarının izin verdiği sürece devam edeceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    18°C
  • Cumartesi
    Sisli
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç