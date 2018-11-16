Çalışkan: “Gelişen teknoloji diyabeti tetikliyor”

Mustafa Çalışkan, gelişen teknoloji nedeniyle hareketsiz bir yaşamın da diyabetli hasta sayısının artışında etkili olduğu söyledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin “Diyabet Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği “Çocukluk Çağı ve Erişkin Diyabeti” başlıklı program, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

“10 kişiden biri diyabet hastası”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan, günümüzde 10 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu, ancak bunların bir kısmının hastalığın farkında olmadığını belirtti. Hastalığın ciddiye alınması ve bu hastalığın düşman olarak değil, başa çıkabilecek bir arkadaş olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Özcan, önlem alınmaması durumunda hastalığın, diğer organları da etkileyerek hayati bir risk oluşturacağını vurgulayarak diyabet hakkında farkındalığın oluşturulmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

“10 yılda diyabet hasta sayısı yüzde 100 arttı”

Programın ilk sunumunu yapan, Erişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çalışkan, diyabetin kan şekeri yüksekliği ile seyrettiğini belirterek, erişkinlerde daha çok obeziteyle bağlantılı olan Tip 2 diyabet ile başından itibaren insülin tedavisi gerektiren ve çocuklarda sık görülen Tip 1 diyabet tipleri hakkında bilgiler paylaştı.

Diyabetin çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini ve diyabetin yol açtığı sorunların maliyetli ve üzücü sonuçlarının olduğunu ifade eden Dr. Çalışkan, hastalıkta Avrupa ülkeleri içerisinde en hızlı artışın ülkemizde görüldüğünün altını çizdi. Ülkemizde yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin diyabet hastası olduğuna dikkat çeken Çalışkan, geçtiğimiz on yıl içerisinde diyabetli hasta sayısında yüzde 100 artış olduğunu da sözlerine ekledi. Gelişen teknoloji nedeniyle hareketsiz bir yaşamın da diyabetli hasta sayısının artışında etkili olduğu değerlendirmesinde bulunan Dr. Mustafa Çalışkan, hızlı ve çabuk beslenme zorunluluğunun bu hastalığa yol açtığını belirtti.

“Aileler bu hastalık hakkında bilgilendirilmeli”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Profesörü Dr. İlknur Arslanoğlu ise, diyabeti insülün eksikliği veya etkisizliği şeklinde tanımlayarak, çocuklarda yüzde 90 oranında Tip 1, yüzde 5-10 oranında da Tip 2 diyabet görüldüğünü dile getirdi. Hastalıkta, sürekli susama hissi, ağız kuruluğu, her zamankinden çok su içme, sık ve bol miktarda idrar yapma, gece altını ıslatma gibi belirtilerin olduğunu vurgulayan Arslanoğlu, Tip 1 diyabetinin nedenleri arasında; genetik yatkınlık, bazı enfeksiyon hastalıkları, çevresel faktörler (katkılı yiyecekler – kimyasallar) gibi etkenlerin yer aldığını söyledi.

Çocukluk çağındaki Tip 1 diyabetin hem aileye, hem sağlık sistemine, hem de kamuya çok fazla yük getirdiğinin altını çizen Arslanoğlu, bu tür bir hastalığın emek yoğun ve özverili yaklaşımlar gerektirdiğinin ve sürekli bilgi güncellemesinin önemini vurguladı. Diyabetli çocuklara sahip ailelerin bilgi eksikliğinin önlenmesi konusuna da değinen Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, ailelerin bu hastalık hakkında sürekli bilgilendirilerek, başa çıkılabilecek bir hastalık olduğunun öğretilmesi gerektiğini kaydetti.