Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Çalışmaları yakinen takip eden Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, daha yaşanılır bir Düzce için asfalt çalışmalarının hızlandığını ifade ederek, “Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden, Düzce'nin daha yaşanılır bir kent olması için çalışıyorlar. Eskiyen parke taşları kaldırılıp yerine yenileri döşeniyor, çukurlaşma olan yollarda yama çalışmaları yapılıyor. Bununla birlikte pek çok mahallemizde asfalt çalışmaları tamamlandı. Dünya standartlarında ürettiğimiz asfaltı kentimizin yollarına seriyoruz” dedi.