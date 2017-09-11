Alınan bilgilere göre, Düzce’de ilaç üretimi yapan fabrikada çalışan bir kişi, fabrikanın eski çalışanı ile halen çalışmakta olan 3 kişinin fabrikadan uyuşturucu olarak kullanılan “metamfetamin” maddesinin ham maddesi olarak kullanılan ve aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılan “pseudoefedrin” maddesini güvenlikli bölümden izinsiz çıkardıklarını ve malzemenin eksik olduğu ihbarını yaptı. Alınan ihbar üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Narkotik ekipleri, teknik takip sonrasında fabrikada daha önce çalışan K. U.’nun malzemenin dışarı nasıl çıkarılacağını planladığını, D.Z., M. L. ve K. R.’nin ise “pseudoefedrin” maddesini malzeme çuvallarının içine gizleyerek dışarı çıkardıklarını tespit etti. Polis ekipleri, çalınan malzemelerin 3 kişi tarafından yurt dışına çıkarıldığını da tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların evlerine yapılan operasyonda şahıslarla birlikte 20 kilogram “pseudoefedrin” maddesi, maddenin satışından elde edilen yüklü miktarda para ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.