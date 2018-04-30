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30 Nisan 2018 17:43

Cam yüklü tır TEM otoyolunda kaza yaptı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de TEM otoyolunda kontrolden çıkan tırın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Cam yüklü tır TEM otoyolunda kaza yaptı: 1 yaralı

30 Nisan 2018 17:43


Kaza, TEM otoyolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Beycan Gülle idaresindeki 34 RD 6274 plakalı cam yüklü tır, kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Elektrik direğine çarparak durabilen TIR’da yüklü olan camlar ise kırılarak yola savruldu. Tır sürücüsü Beycan Gülle ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan TIR sürücüsü tedavi altına alınırken, karayolları ekipleri ise camları temizlemek üzere TEM otoyolu İstanbul istikametinin 2 şeridini bir süre trafiğe kapattı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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