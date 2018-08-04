Cami öğrencilerini sevindiren sürpriz

Çocukların yaz okulunda derslerini dinleyen İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca ziyaret sonunda öğrencilere spor ayakkabısı ve futbol topu hediye ettiler.

Burhaniye Camii’nde Yaz okulunda Kur’an ve dini eğitim alan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştiren İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi Başkanı Hızır Eki ve yönetim Kurulu üyelerine Düzce Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’de eşlik etti. Cami de çocuklara verilen Kuran ve dini bilgileri dinleyen cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve Feyzullah Dereci, çocuklarla bir süre sohbet ettiler.

Sohbetin sonunda ise İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hızır Ekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Feyzullah Dereci içinde spor ayakkabısı ve futbol topu olan hediye paketlerini 50 öğrenciye dağıttılar.

Hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, İlim Yayma Cemiyeti üyelerine teşekkür ettiler.

Düzce İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkan Vekili Erol Yemenici; sürpriz ziyaret hakkında bilgiler verirken; Diyanet İşler Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyetinin ortak projesi ile yaz Kur’an kurslarındaki çocukları ödüllendirmek istediklerini söyledi. Erol Yemenici, “Müftülüğümüz ile birlikte, Kur’an kurslarımıza gelen, dini bilgiler öğrenen çocuklarımızı, İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi olarak ödüllendirmek istedik. Başkanımız Hızır Ekşi önderliğinde yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte çocuklarımızı ziyaret ederek Hızır Ekşi başkanımızın aldığı hediyeleri çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımızın da mutlu olduğunu görmek bizleri daha da motive etti. Kuran-ı Kerim ve dini eğitim alan çocuklarımızı Başkanımız Hızır Ekşi ödüllendirelim istedi, 50’ye yakın çocuğumuza hem ayakkabı hem top hediye ettik. Diğer camilerimizde de bu kampanyamız devam edecek” dedi.