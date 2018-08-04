Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 10:27

Cami öğrencilerini sevindiren sürpriz

İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi Yönetim Kurulu camilerdeki yaz okuluna devam ederek Kuran ve dini eğitim alan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdiler.

Cami öğrencilerini sevindiren sürpriz

04 Ağustos 2018 10:27

Çocukların yaz okulunda derslerini dinleyen İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca ziyaret sonunda öğrencilere spor ayakkabısı ve futbol topu hediye ettiler.


Burhaniye Camii’nde Yaz okulunda Kur’an ve dini eğitim alan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştiren İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi Başkanı Hızır Eki ve yönetim Kurulu üyelerine Düzce Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’de eşlik etti. Cami de çocuklara verilen Kuran ve dini bilgileri dinleyen cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve Feyzullah Dereci, çocuklarla bir süre sohbet ettiler.


Sohbetin sonunda ise İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hızır Ekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Feyzullah Dereci içinde spor ayakkabısı ve futbol topu olan hediye paketlerini 50 öğrenciye dağıttılar.


Hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, İlim Yayma Cemiyeti üyelerine teşekkür ettiler.


Düzce İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkan Vekili Erol Yemenici; sürpriz ziyaret hakkında bilgiler verirken; Diyanet İşler Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyetinin ortak projesi ile yaz Kur’an kurslarındaki çocukları ödüllendirmek istediklerini söyledi. Erol Yemenici, “Müftülüğümüz ile birlikte, Kur’an kurslarımıza gelen, dini bilgiler öğrenen çocuklarımızı, İlim Yayma Cemiyeti Düzce Şubesi olarak ödüllendirmek istedik. Başkanımız Hızır Ekşi önderliğinde yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte çocuklarımızı ziyaret ederek Hızır Ekşi başkanımızın aldığı hediyeleri çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımızın da mutlu olduğunu görmek bizleri daha da motive etti. Kuran-ı Kerim ve dini eğitim alan çocuklarımızı Başkanımız Hızır Ekşi ödüllendirelim istedi, 50’ye yakın çocuğumuza hem ayakkabı hem top hediye ettik. Diğer camilerimizde de bu kampanyamız devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç