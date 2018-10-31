Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çamlıevler parkında tadilat çalışmalarına başladı.
Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tadilat çalışmaları kapsamında Çamlıevler Parkında bulunan oyun grupları ve spor aletlerinde tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada ; ‘'Çamlıevler parkında bulunan spor aletlerinin ve oyun gruplarının tadilatından sonra vatandaşların daha çok verim alabilecekleri, memnun kalabilecekleri bir park olacak" dediler.