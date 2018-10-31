Çamlıevler parkında tadilat

Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tadilat çalışmaları kapsamında Çamlıevler Parkında bulunan oyun grupları ve spor aletlerinde tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada ; ‘'Çamlıevler parkında bulunan spor aletlerinin ve oyun gruplarının tadilatından sonra vatandaşların daha çok verim alabilecekleri, memnun kalabilecekleri bir park olacak" dediler.