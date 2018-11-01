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Çarptı kaçtı 1 kişi öldü

Düzce’nin Muncurlu Köyü’nde meydana gelen olayda evine gitmekte olan 18 yaşında gence çarpan şoför olay yerinden kaçtı.

Düzce'nin Muncurlu Köyü'nde meydana gelen olayda evine gitmekte olan 18 yaşında gence çarpan şoför olay yerinden kaçtı. Genç hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Olay akşam saatlerinde Düzce'nin Muncurlu Köyü'nde meydana geldi. Köy meydanında arkadaşları ile sohbet ettikten sonra evine doğru giden Selim Mercan'a (18) evine yaklaştığı sırada otomobil çarptı. Çarpan araç sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sağlık ekipleri gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırmak için yola çıktılar. Genç, ekiplerin ambulansta yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan Selim Mercan'a çarparak kaçan aracın bulunması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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