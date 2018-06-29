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29 Haziran 2018 20:46

Cebeci Düzce tanıtım standını ziyaret etti

İstanbul’da düzenlenen BAKAF 2018 için hazırlanan Düzce Belediyesi standı önemli isimleri ağırladı.

Cebeci Düzce tanıtım standını ziyaret etti

29 Haziran 2018 20:46


Düzce Belediyesi tarafından kurulan tanıtım standı Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nda yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler ile yatırımcıları ağırlayan Düzce standına İstanbul’daki Düzceliler de destek verdi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve kısa bir süre önce Düzce Belediyesi’ndeki görevinden tayin alarak Darülaceze’de göreve başlayan eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mesude Özcan Düzce Belediyesi standını ziyaret etti. Düzce Belediyesinden fuara giden temsilcilerle sohbet eden ikili, Düzce’nin özellikle turizm fuarlarına katılmasını gururla karşıladıklarını belirtti.




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