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04 Ocak 2017 17:00

Çemberimde gül oya sergisi açıldı

Çemberimde gül oya sergisi açıldı

04 Ocak 2017 17:00

Avrupa Birliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen “Çemberimde Gül Oya” projesinin Düzce ayağı yapıldı.
Proje kapsamında Düzce’de açılan sergi göz kamaştırdı. Belediye sergi salonunda düzenlenen serginin açılışına Düzce Valisinin eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanının eşi Gönül Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım da katıldı.Proje Ortağı Rahmi Bakan Çemberimde Gül Oya sergisi ile ilgili yaptığı konuşmada, özellikle ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz gibi bir zaman diliminde Türkiye’ye birlik beraberlik mesajları veren en kapsamlı proje olduğunu dile getirdi. Bakan projenin, zengin bir kültür birikimine sahip ülkemizin yöresel değerlerini öğrencilere ve yetişen kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığının altını çizdi.Mehter konseriyle renklenen serginin açılışında, miniklerin Karadeniz yöresi halk oyunları beğeni ile izlendi. Gösterilerin ardından sergi gezildi. Kadınların ve genç kızların el emeği ve göz nuruyla yaptığı oyalar, nakışlar, yastık ve yatak örtüleri ile çeşitli çeyiz eşyaları göz kamaştırdı. Avrupa Birliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen “Çemberimde Gül Oya” projesi ile, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerinin gün ışığına çıkarılması hedefleniyor.



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