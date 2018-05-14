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14 Mayıs 2018 15:42

Cenaze evinde imamın vurulmasında gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, cenaze evine Kur’an-ı Kerim okumak için giden imamın çıkan kavgada tüfekle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Cenaze evinde imamın vurulmasında gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

14 Mayıs 2018 15:42


Olay, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gümüşova ilçesi Ardıçlı köyü cami imamı olan Salih Gönül, Yıldıztepe köyündeki bir cenaze evine Kur’an-ı Kerim okumak için gitti. Bu sırada cenazede henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Serhat P. isimli şahıs tüfekle tartıştığı kişiye ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar kavgayı ayırmaya çalışan imam Salih Gönül’ün boynuna ve kafasına isabet etti. Etrafta bulunanlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan imam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan, olay yerine gelen jandarma ekipleri Serhat P.’yi ve olayda kullandığı tüfeği ile yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan sorgusunun ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.




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