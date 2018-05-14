Cenazede çıkan kavgada ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda Kur’an-ı Kerim okumak için cenaze evine giden Ardıçdipi Köyü Camii imamı Salih Gönül, ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden imam Salih Gönül, Ardıçdipi Camii’nde ikinci namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde defnedildi.
Adliyeye sevk edilen Serhat P. ise, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.