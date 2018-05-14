Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 18:45

Cenazede çıkan kavgada ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde cenaze evinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekle vurularak ölen imam toprağa verildi.

Cenazede çıkan kavgada ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

14 Mayıs 2018 18:45


Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda Kur’an-ı Kerim okumak için cenaze evine giden Ardıçdipi Köyü Camii imamı Salih Gönül, ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden imam Salih Gönül, Ardıçdipi Camii’nde ikinci namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde defnedildi.


Adliyeye sevk edilen Serhat P. ise, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç