Cesedi kokmaya başlayınca öldüğü fark edildi

Düzce'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir adam, kötü kokular gelmesi üzerine girilen evinde ölü bulundu.

Olay; Düzce merkezde Şerefiye Mahallesi Necatibey Sokak'ta bulunan Adsan apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ferhat Çengel, geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti. Evden gelen kötü koku nedeniyle komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptıkları incelemede yaşlı adamın 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Ferhat Çengel'in hayatını kaybettiğini ise olaya bakan Cinayet Şubesi ekibinden polis memuru haber verdi. Yeğenini arayan polis memuru yaşlı adamın hayatını kaybettiğini yeğenine söylemekte zorlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ölüm olayı ile ilgili olarak soruşturma başaltı.