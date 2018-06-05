Çevre dostu öğrencilere çevre beratı

Zülkif Dağlı, tarafından ağaç kesimine verdiği tepkiyle gündeme gelen Doruk Tuzcu ve geri dönüşüm tekniğini kullanarak hareket eden elektrikli süpürge üreten Fen Lisesi öğrencileri Nermin Şimşek ile Burak Yıldız’a Çevre beratı verdi. Vali Dağlı hazırlanan eylem planı çerçevesinde geri dönüşüm çalışmalarına start verdiklerinin de altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal personeli ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ağaç kesimine tepki gösteren Doruk Tuzcu ve geri dönüşüm tekniği ile proje üreten Fen Lisesi öğrencileri Nermin Şimşek ile Burak Yılmaz’da katıldı.

Ziyarette konuşan Vali Dağlı “Çocuklarımızın çevre ile ilgili çalışmaları gurur verici. Doruk’un hissiyatını dile getirmiş olması da çok güzel. Kendilerine başarı diliyorum ve gözlerinden öpüyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Dağlı, Doruk Tuzcu çevre beratı ve bisiklet, Nermin Şimşek ve Burak Yılmaz’a çevre Beratı ve hediyeler takdim etti.