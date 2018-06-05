Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 12:05

Çevre dostu öğrencilere çevre beratı

Düzce Valisi Dr.

Çevre dostu öğrencilere çevre beratı

05 Haziran 2018 12:05

Zülkif Dağlı, tarafından ağaç kesimine verdiği tepkiyle gündeme gelen Doruk Tuzcu ve geri dönüşüm tekniğini kullanarak hareket eden elektrikli süpürge üreten Fen Lisesi öğrencileri Nermin Şimşek ile Burak Yıldız’a Çevre beratı verdi. Vali Dağlı hazırlanan eylem planı çerçevesinde geri dönüşüm çalışmalarına start verdiklerinin de altını çizdi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal personeli ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ağaç kesimine tepki gösteren Doruk Tuzcu ve geri dönüşüm tekniği ile proje üreten Fen Lisesi öğrencileri Nermin Şimşek ile Burak Yılmaz’da katıldı.


Ziyarette konuşan Vali Dağlı “Çocuklarımızın çevre ile ilgili çalışmaları gurur verici. Doruk’un hissiyatını dile getirmiş olması da çok güzel. Kendilerine başarı diliyorum ve gözlerinden öpüyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Vali Dağlı, Doruk Tuzcu çevre beratı ve bisiklet, Nermin Şimşek ve Burak Yılmaz’a çevre Beratı ve hediyeler takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç