Çevre kirliliğinin önüne geçmek için

Bu kapsamda ilk etapta muhtarlık hizmet binaları önüne “Atık Yağ Toplama Kutuları” yerleştirildi.

Düzce Belediyesi 2015 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların kontrolü yönetmeliği doğrultusunda bu atıkların doğaya ve çevreye zarar vermeden evsel atıklardan ayrı toplanması için gerekli çalışmaları yürütüyor. Konuya ilişkin 10 yıldır ticari faaliyet sürdüren yerlerin atık yağlarını toplayarak ayrıştıran Düzce Belediyesi yapılan son girişimlerle artık evlerden de atık yağ toplamaya başlıyor.

İlk etapta Aziziye, Uzunmustafa, Fevzi Çakmak, Cumhuriyet, Karaca, Çamlıevler, Güzelbahçe ve Esentepe mahalleleri muhtarlık hizmet binaları önüne atık yağ toplama kutuları yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında tüm mahallelere atık yağ toplama kutularının yerleştirileceği belirtilirken konu hakkında kısa bir açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü “ticari alanların atık yağlarının yanı sıra, çevre ve doğa için büyük bir tehdit oluşturan evsel atık yağların da ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu konuda vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Lavaboya dökülen bir litre kızartmalık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı geleceğimiz, doğamızı korumaya davet ediyoruz. Muhtarlık hizmet binaları önüne yerleştirdiğimiz atık yağ toplama kutularımıza evlerinizde biriktirdiğiniz atık yağlarınızı kapalı bir kutu ile bırakabilirsiniz. Dolan toplama kutularını ALO 153 Beyaz Masa ya da müdürlüğümüze bildirmeniz halinde atık yağların düzenli bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacaksınız” ifadeleri kullanıldı.