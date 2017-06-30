Çevre talimatı sonuç verdi

Buna göre mevcut inşaat çalışmalarının çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yürütülmesi için uygulanan çalışmalar olumlu sonuçlandı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş birliği ile imzalanan “Çevre Taahhütnamesi”ne göre, firmalar, inşaata başlamadan inşaatın etrafını mutlaka uygun bir yükseklikte bariyerle çevirmesi, inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek hafriyat ve diğer atıklarla ilgili çevre koruma müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekiyor. Zabıta Müdürlüğü sürekli denetim yapıyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Düzce’de yoğun bir yapılaşma olduğu belirterek, "İnşaatların etrafı çevrilmediği ve çevre konusunda gerekli duyarlılık gösterilmediği zaman, inşaatlar bulundukları cadde ve sokaklarda aylarca görüntü ve çevre kirliliği oluşturabiliyor. Bu konuda ilimizde duyarlı firmalar olduğu gibi hala duyarsız davranan ve çevre kirliliğine yol açanlar da var. Yasal işleme maruz kalmamak, insan ve çevre sağlığına saygılı bir firma olmak için şirketlerimizi duyarlı olamaya çağırıyoruz.” denildi.