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30 Haziran 2017 15:48

Çevre talimatı sonuç verdi

Düzce Belediyesi Düzce’de faaliyet gösteren yapı denetim firmaları ile yapılan toplantıda çevre taahhütnamesi kapsamında bir dizi düzenlemeyi karara bağlamıştı.

Çevre talimatı sonuç verdi

30 Haziran 2017 15:48

Buna göre mevcut inşaat çalışmalarının çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yürütülmesi için uygulanan çalışmalar olumlu sonuçlandı.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş birliği ile imzalanan “Çevre Taahhütnamesi”ne göre, firmalar, inşaata başlamadan inşaatın etrafını mutlaka uygun bir yükseklikte bariyerle çevirmesi, inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek hafriyat ve diğer atıklarla ilgili çevre koruma müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekiyor. Zabıta Müdürlüğü sürekli denetim yapıyor.


Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Düzce’de yoğun bir yapılaşma olduğu belirterek, "İnşaatların etrafı çevrilmediği ve çevre konusunda gerekli duyarlılık gösterilmediği zaman, inşaatlar bulundukları cadde ve sokaklarda aylarca görüntü ve çevre kirliliği oluşturabiliyor. Bu konuda ilimizde duyarlı firmalar olduğu gibi hala duyarsız davranan ve çevre kirliliğine yol açanlar da var. Yasal işleme maruz kalmamak, insan ve çevre sağlığına saygılı bir firma olmak için şirketlerimizi duyarlı olamaya çağırıyoruz.” denildi.




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