Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 11:00

Çevre yolları birbirine bağlanıyor

Düzce Belediyesi tarafından D-100 karayolunun kuzey ve güney bölümünde bulunan çevre yolları birbirine bağlanıyor.

Çevre yolları birbirine bağlanıyor

15 Eylül 2017 11:00


Tüm mahallelerde ulaşım ağının genişlemesi, güvenli ve rahat ulaşımın sağlanması, araç ile yaya güvenliğinin temin edilmesine yönelik çevre yolları projesi sürdürülüyor. Düzce Belediyesi tarafından D-100 karayolunun kuzey ve güneyinde bulunan mahallelerdeki yol bağlantıları için çevre yolları birleştiriliyor. Bu amaçla, Nezih Tütüncüoğlu bulvarının Ela Bahriye Oral ve Terminal bağlantısından sonra şimdi de Yeni mahalle hal bağlantısı için yol açma çalışmaları başlatıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri işbirliği yaparak kamulaştırmaların ardından yol açma işlemlerini gerçekleştiriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç