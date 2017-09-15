Çevre yolları birbirine bağlanıyor

Tüm mahallelerde ulaşım ağının genişlemesi, güvenli ve rahat ulaşımın sağlanması, araç ile yaya güvenliğinin temin edilmesine yönelik çevre yolları projesi sürdürülüyor. Düzce Belediyesi tarafından D-100 karayolunun kuzey ve güneyinde bulunan mahallelerdeki yol bağlantıları için çevre yolları birleştiriliyor. Bu amaçla, Nezih Tütüncüoğlu bulvarının Ela Bahriye Oral ve Terminal bağlantısından sonra şimdi de Yeni mahalle hal bağlantısı için yol açma çalışmaları başlatıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri işbirliği yaparak kamulaştırmaların ardından yol açma işlemlerini gerçekleştiriyor.