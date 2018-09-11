Çevre yolları ile ulaşım rahatlayacak

Düzce Belediyesi şehir merkezi trafik akışını yeniden düzenleme ve mevcut güzergahların trafik yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkına şehir mezarlığında bilgi alan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay; Çay Mahallesi, Ela Bahriye Bulvarından Aydınpınar Caddesine bağlanan 25 metre genişliğindeki çevre yolunun terminale uzanan bağlantısı ile terminalden şehir mezarlığı mevkiine bağlandığını ifade ederek “Düzce'nin dört bir yanında yeni çevreyolları için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şimdi şehir merkezinin trafik yükünü en aza indirerek TEM Otoyolu bağlantımıza entegre etmek için çalışıyoruz. Bu konuda KGM 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz Haydar Gördebil Bulvarı ve devamı üzerinde çalışmalarına başladı. Burada üst yapı çalışmaları yenilenecek ve iyileştirilecek. Biz de belediye olarak çevre mahalle ve bulvarlarımızı birbirine bağladığımız yeni caddelerle merkez ulaşım akslarını yeni bir güzergaha taşıyoruz. Çay Mahallesi Ela Bahriye Bulvarı, Aydınpınar, terminal ve şehir mezarlığı mevkilerimiz yepyeni bir güzergahla birbirine bağlanıyor. İlgili müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu çalışmaları büyük bir hızla yapıyor ve en kısa sürede bitirecek” şeklinde konuştu.