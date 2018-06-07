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07 Haziran 2018 14:49

Çevreye duyarlılık ödül getirdi

Düzce Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliği ile düzenlenen "Geleneksel Atık Pil Toplama Yarışması" final töreni gerçekleştirildi.

Çevreye duyarlılık ödül getirdi

07 Haziran 2018 14:49

30 okulun katıldığı yarışma sonucunda öğrenciler tarafından 2 ton 520 kilo atık pil toplandı.


Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını Belediye Başkanı Dursun Ay yaptı. Ay, atıkların yeniden değerlendirilmesi için atık pil toplanmasının başlangıç olduğunu söyleyerek, öğrencilerin artık çevre konusunda daha bilinçli olduğunun altını çizdi.


Yarışmada 398 kg atık pil ile 23 Nisan İlkokulu birinci, 368 kg atık pil ile Uzunmustafa İlkokulu ikinci, 133 kg atık pil ile de 15 Temmuz Şehitleri okulu üçüncü oldu.


Belediye Başkanı Dursun Ay, dereceye giren ilk üç okula masa tenisi takımı, satranç odası takımı ve spor seti hediye ederken, yarışmaya katılım sağlayan tüm okullara ise gösterdikleri özen ve destek için voleybol, basketbol ve futbol topları, antrenman yelekleri, badminton seti ve kaleci eldivenlerinden oluşan spor seti armağan edildi.




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