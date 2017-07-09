Çeyrek asırlık ayrılık son buldu

Mahalle muhtarı ve Düzce Belediyesi işbirliği ile yayalar için yapılan köprü, iki mahallede bayram havası estirdi.

Düzce’de 12 Bin 800 nüfuslu Koçyazı Mahallesi ile 8 bin nüfuslu Beyciler Mahallelerini 25 sene önce DSİ tarafından yapılan büyük kanal ayırmıştı. Bu 25 sene içerisinde Beyciler Mahallesi sakinleri, Koçyazı Mahallesi’nde bulunan yakınlarını, arkadaşlarını görebilmek için kilometrelerce yol yürüyerek kanal üzerinde bulunan başka köprüden geçiyorlardı. Koçyazı Mahallesi sakinleri ile Beyciler Mahallesi sakinleri içinde büyük sorun olan ulaşıma Koçyazı Muhtarı İsmet Mısır el koydu. Düzce Belediyesi’ne sorununu anlatan Muhtar İsmet Mısır, Düzce Belediyesi’nin destek vermesiyle çeyrek asırdır devam eden ayrılık çilesine son verdi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan demir köprü Koçyazı Mahallesi ile Beyciler Mahallesini birbirinden ayıran kanal üzerine konuldu.

Köprü hakkında bilgiler veren Koçyazı Muhtarı İsmet Mısır; çeyrek asırdır iki mahalle halkının birbirlerine geliş gidiş yapabilmesi için kilometrelerce yürüdüğünü söyledi. Muhtar İsmet Mısır;“25 Yıl önce iki mahalle arasına DSİ tarafından kanal açıldı. Sonrasında ise Koçyazı Mahallesi ile Beyciler Mahallesi sakinleri bu kanal nedeniyle birbirlerine geliş gidiş yapamaz olmuşlardı. Beyciler Mahallesi’nden Koçyazı Mahallesi’ne gelmek isteyen yada merkeze gitmek isteyen vatandaşlar uzun bir yolu kat etmek zorundaydı. BU köprü sayesinde mesafeler kısaldı. Bu ayrılığı birleştirme noktasında bizlere yardımcı olan Düzce Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Bağlantı noktasında birkaç problemi bulunan köprüde bağlantı sorunları giderilir giderilmez, köprü faaliyete geçecek.